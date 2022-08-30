Телеведущая сказала, что Алексей Орлов - молодец Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналистка Ксения Собчак похвалила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Поводом стало подключение дома на Патриса Лумумбы, 2 к горячей воде, которой не было в здании два года.

- Ну, служу народу, получается. Мэр Орлов молодец, - написала Собчак в своем telegram-канале.

Однако она добавила, что он будет таким, если все «не пойдет прахом» к ноябрю или раньше.

Ранее, в июле 2022 года, Собчак раскритиковала мэра Екатеринбурга из-за многоэтажки на улице Патриса Лумумбы, 2. Она тогда отмечала, что в лучшем случае капитальный ремонт дома состоится в 2024 году.

Проблема была в том, что большая часть теплотрассы к дому проходила по территории воинской части и не находилась в собственности ЕТК. Для обеспечения жителей горячей водой компания финансировала строительство теплотрассы в обход воинской части.

Алексей Орлов ответил Собчак, что новые трубы будут построены к сентябрю. Он отметил, что это ответственность Минобороны, так как теплотрасса проходит через военный городок.

30 августа стало известно, что в многоэтажку на Вторчермете дали горячую воду. Она поставляется от ТЭЦ «Академическая». В мэрии сообщили, что вместе с теплоснабжающей и управляющей организациями нашла варианты решения вопроса по круглогодичной циркуляции горячей воды. Для этого пришлось изменить схему ее подачи в дом.