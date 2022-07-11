Ксения Собчак раскритиковала мэра Екатеринбурга из-за многоэтажки, где два года нет горячей воды

По словам коммунальщиков, ситуация затянулась из-за того, что дом находится рядом с военной частью. Фото: Яндекс карты

Ксения Собчак раскритиковала мэра Екатеринбурга Алексея Орлова из-за многоэтажки на улице Патриса Лумумбы, 2, где вот уже два года нет горячей воды. По словам телеведущей, в лучшем случае капитальный ремонт дома состоится в 2024 году.

- Сегодня черная метка отправляется мэру Екатеринбурга. В жилом доме на улице Патриса Лумумбы, 2 уже год нет горячей воды. В местной управляющей компании отговорки всегда разные, но самая популярная такая: это авария трубопровода - нужен ремонт - но ремонт проводить нельзя, потому что не сезон. Жители писали везде и всюду, везде их футболили, - написала Собчак в телеграмм-канале «Кровавая барыня».

- ЕТК (под управлением «Т Плюс») в полном объеме исполняет свои обязательства по обеспечению качества горячей воды потребителям Чкаловского района. Проблема в том, что большая часть теплотрассы к дому на Патриса Лумумбы, 2 проходит по территории воинской части и не является собственностью ЕТК. ЕТК не может контролировать или устранять повреждения на магистральном участке, принадлежащем воинской части и не имеет туда доступа. Поэтому сегодня, чтобы жители получали горячую воду, компания обеспечивает финансирование строительства теплотрассы в обход воинской части, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.

В свою очередь пресс-служба управляющей компании «РЭМП УЖСК» опубликовало заявление в социальных сетях.

- По данной проблеме, со стороны управляющей компании «УК РЭМП УЖСК» было подано заявление в суд по обеспечению и нормализации параметров горячего водоснабжения на вводе. Дело было выиграно нашей стороной. В начале июля в адрес ресурсоснабжающей организации со стороны управляющей компании было направлено письмо с просьбой предоставить информацию о результатах выполненных мероприятий в рамках исполнения решения суда. На данный момент, ответ от РСО не получен, - говорится в заявлении коммунальщиков.

Напомним, что в Невьянске 11 тысяч человек остались без воды из-за коммунальной аварии. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

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