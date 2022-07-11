Прокуратура вмешалась в ситуацию с отключением холодной воды в Невьянске

В 83 домах города пропала холодная вода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Невьянска проводит проверку из-за отсутствия холодной воды в 83 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям администрации Невьянска, ресурсоснабжающих организаций по организации бесперебойного предоставления коммунальных услуг жителям, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Коммунальная авария произошла 11 июля, около 6 утра на магистральном водопроводе по улице Максима Горького. Холодная вода отключена в домах по улице Ленина, Матвеева, Малышева, Максима Горького, Космонавтов, Карла Маркса, Чапаева, Мартьянова. В общей сложности на этих улицах живут 11 600 человек. Кроме того, в этом квартале располагается 8 социальных объектов.

- Мы сидим с самого утра без холодной воды. Эта авария очень усложнила нам жизнь, как молодой семье. В такую жару невозможно даже душ принять, - рассказал житель Невьянска.

В настоящий момент коммунальщики взялись за аварийный ремонт трубопровода.

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