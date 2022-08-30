Жителям Вторчермета, за которых заступилась Собчак, дали горячую воду

Ситуация с водоснабжением жилого дома была на контроле у мэра. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге в многоэтажку на улице Патриса Лумумбы, 2 дали горячую воду. В этом доме ее не было на протяжении двух лет. За жителей вступалась даже Ксения Собчак.

- Подача горячего водоснабжения для жителей жилого дома на улице Патриса Лумумбы, 2 восстановлена раньше срока, до начала сентября, - сообщает мэрия.

Вода поставляется от ТЭЦ «Академическая». Мэрия вместе с теплоснабжающей и управляющей организациями нашла варианты решения вопроса по круглогодичной циркуляции горячей воды и изменению схемы его подачи в дом.

- Несмотря на то, что жилой дом не входит в зону ответственности муниципалитета, мы не оставили горожан в беде. Были проработаны варианты решения вопроса и проведена реконструкция теплового узла, - отметил заместитель главы города Владимир Гейко.

Ранее Ксения Собчак пообещала проконтролировать ситуацию с многоэтажкой на Патриса Лумумбы, где два года не было горячей воды. При этом капремонт в доме был запланирован только на 2024 год.

Тогда на ситуацию обратил внимание мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он взял под личный контроль решение этой проблемы.