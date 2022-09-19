На Шарташе нашли мертвым кабана, который бегал по городу

Мертвым животное нашли горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Шарташе накануне, 18 сентября, нашли мертвым кабана, которого не один раз видели бегающим по городу. По словам очевидцев, тушу животного прибило к берегу в районе улицы Рыбаков.

- Набирали в разные службы, переадресовывали на другие номера, где-то не брали трубку. В конечном итоге пообещали «разобраться в этом вопросе». Может, это тот самый кабанчик, о котором недавно писали, - рассказал E1.RU читатель.

Что именно случилось с кабаном, неизвестно. Напомним, он бегал по улицам в Пионерском районе. Несколько раз дикое животное видели в Основинском парке. Горожане отмечали, что животное ведет себя не агрессивно и опасается людей. Кабана пытались поймать, но никому это так и не удалось.