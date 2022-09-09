Дикое животное опасается людей и не спешит подходить к ним Фото: скриншот с видео

В Пионерском снова заметили кабана. Животное бегает по улицам микрорайона. Скорее всего, это тот же кабан, которого ранее заметили в Основинском парке вблизи детского сада.

Видео с кабаном опубликовали в telegram-канале «Екатеринбург №1». На кадрах видно, что дикое животное опасается людей и не спешит подходить к ним. Горожане, заметившие его, при этом для чего-то пытаются его к себе подозвать.

В комментариях в telegram-канале пишут, что на видео снят секач, то есть крупный кабан, который может быть очень опасен.

Напомним, ранее горожане, заметившие кабана в парке, отмечали, что он не агрессивен, однако все равно были напуганы, так как животное бродило недалеко от детского сада.