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Общество9 сентября 2022 4:01

В Пионерском снова заметили кабана

Теперь животное бегает по улицам микрорайона
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Дикое животное опасается людей и не спешит подходить к ним Фото: скриншот с видео

Дикое животное опасается людей и не спешит подходить к ним Фото: скриншот с видео

В Пионерском снова заметили кабана. Животное бегает по улицам микрорайона. Скорее всего, это тот же кабан, которого ранее заметили в Основинском парке вблизи детского сада.

Видео с кабаном опубликовали в telegram-канале «Екатеринбург №1». На кадрах видно, что дикое животное опасается людей и не спешит подходить к ним. Горожане, заметившие его, при этом для чего-то пытаются его к себе подозвать.

В комментариях в telegram-канале пишут, что на видео снят секач, то есть крупный кабан, который может быть очень опасен.

Напомним, ранее горожане, заметившие кабана в парке, отмечали, что он не агрессивен, однако все равно были напуганы, так как животное бродило недалеко от детского сада.