Уральские синоптики продлили предупреждение и смоге в Нижнем Тагиле

Кроме того, смог продержится до 17 сентября и в других районах Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле еще на два дня. Ранее сообщалось, что дымка в городе рассеется к 20:00 16 сентября.

- С 20:00 16 сентября до 20:00 18 сентября на территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится в сообщении уральского гидрометцентра.

Кроме того, смог продержится до 17 сентября и в других районах Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург придет бабье лето. Столбики термометров в начале следующей недели поднимутся до + 20 градусов.