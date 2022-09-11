Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург вернется тепло

Бабье лето медленно, но верно приближается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бабье лето медленно, но верно приближается — по прогнозу синоптиков, с каждым последующим днем в Екатеринбурге будет все теплее. В понедельник, 12 сентября столбики термометров днем покажут +11...+13 градусов Цельсия. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Во вторник днем будет чуть теплее — до +15 градусов.

- Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

В среду столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов Цельсия. Осадков быть не должно.