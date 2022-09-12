Нижний Тагил на четыре дня накроет смог

В городе будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил окутает смог с 20:00 12 сентября до вечера 16 сентября. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

Четыре дня в городе будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. На это время объявляются НМУ первой степени опасности.

Ранее синоптики сообщили, что в Екатеринбург придет бабье лето. 12 сентября столбики термометров днем должны были показать +11...+13 градусов. Ожидалась переменная облачность и небольшой дождь. Во вторник днем будет чуть теплее — до +15 градусов.