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Общество12 сентября 2022 13:15

Нижний Тагил на четыре дня накроет смог

Предупреждение будет действовать до 16 сентября
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В городе будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей

В городе будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил окутает смог с 20:00 12 сентября до вечера 16 сентября. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

Четыре дня в городе будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. На это время объявляются НМУ первой степени опасности.

Ранее синоптики сообщили, что в Екатеринбург придет бабье лето. 12 сентября столбики термометров днем должны были показать +11...+13 градусов. Ожидалась переменная облачность и небольшой дождь. Во вторник днем будет чуть теплее — до +15 градусов.