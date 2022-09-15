Подросток из Каменска-Уральского, готовивший картошку на Вечном огне, попытался оправдать свой поступок

Подростки вместе с родителями отправили в отделении полиции. Фото: скриншот из видео

Подросток из Каменска-Уральского, который участвовал в приготовлении картошки на Вечном огне, заявил, что не видит ничего плохого в своем поступке. Парнишка написал свое мнение в местную группу «Вконтакте».

- Мы не сделали ничего вандального. Я понимал, что делаю, просто поставил свой самокат, который купил за свои деньги, хотел, чтобы он нагрелся, чтобы посмотреть, что с ним будет, - рассказал мальчик в комментариях к одной из публикаций.

При этом юный уралец отметил, что на этом памятнике есть фамилии и его погибших родственников.

Напомним, произошедший накануне, 13 сентября, инцидент попал на видео. В ролике видно, как несколько школьников жарят картошку у мемориала уральских алюминщиков «Скорбящая мать». Вместо сковородки они использовали самокат, удивляясь, как сильно он нагревается. Всех участников ролика уже задержала полиция, их поставили на учет.