В Каменске-Уральском подростки пожарили картошку на Вечном огне

Личности подростков устанавливают сотрудники полиции Фото: группа ВКонтакте Инцидент Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском накануне, 13 сентября, несколько подростков пожарили картошку на Вечном огне. Фото детей у мемориала уральских алюминщиков «Скорбящая мать» опубликовали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский». Судя по нему, вместо сковородки они использовали самокат.

- Накатавшись им, видимо стало скучно, и парни решили пожарить картошку на вечном огне, они поставили один из самокатов на огонь, нарезали картофель и положили на самокат, - рассказывают в городском сообществе. - Очевидцы говорят, двое из подростков поели эту картошку.

Сотрудники полиции уже проводят проверку. Подростков разыскивают.

- Информация, появившаяся в социальных сетях, зарегистрирована. Проведение проверочных мероприятий и установление личности вандалов поручено провести сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального овд. Сейчас сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения и устанавливают возможных очевидцев, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в конце марта в Екатеринбурге двое 17-летних подростков потушили Вечный огонь, который горел на мемориале жертвам политических репрессий на Московском тракте. Юных вандалов быстро задержали сотрудники полиции. В отделении они рассказали, что вспомнили видео из TikTok и решили «проверить пламя на прочность».