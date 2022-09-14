Подростки вместе с родителями находятся в отделении полиции. Фото: скриншот из видео

Подростков, жаривших картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском, задержала полиция. Произошедший накануне, 13 сентября, инцидент попал на видео. В ролике видно, как несколько школьников жарят картошку у мемориала уральских алюминщиков «Скорбящая мать». Вместо сковородки они использовали самокат, удивляясь, как сильно он нагревается.

- Чо по низу? Все плохо по низу. Ой, как пахнет. Ничего себе она горячая! -Кричат на видео подростки.

Сейчас школьники вместе с родителями находятся в отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в полиции Каменска-Уральского.

- В настоящее время все участники данного происшествия задержаны. Вместе с родителями подростки находятся в отделе полиции, дают объяснения. По итогам разбирательства несовершеннолетние будут поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 13 сентября. О нем стало известно после того, как фото и видео с подростками опубликовали в местной новостной группе «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский».

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