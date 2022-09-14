Фото: скриншот с видео

Появилось видео, как подростки жарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском. На записи слышно, как школьники бурно обсуждают происходящее. В особенности их удивляет, что самокат, который они использовали вместо сковородки или шампуров, сильно нагрелся.

- Чо по низу? Все плохо по низу. Ой, как пахнет. Ничего себе она горячая! – кричат подростки.

Напомним, все произошло накануне, 13 сентября. Фото детей, жарящих картошку на Вечном огне у мемориала уральских алюминщиков «Скорбящая мать» опубликовали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский».

Личности школьников устанавливают сотрудники полиции. Они анализируют съемки с камер видеонаблюдения и устанавливают возможных очевидцев.