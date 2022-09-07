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Общество7 сентября 2022 16:01

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Екатеринбурга в Иран

Лайнеры будут перевозить пассажиров Тегеран и Исфахан
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Лайнеры будут перевозить пассажиров Тегеран и Исфахан

Лайнеры будут перевозить пассажиров Тегеран и Исфахан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на осуществление полетов из Екатеринбурга в Иран. Лайнеры будут перевозить пассажиров Тегеран и Исфахан. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации

Периодичность разрешенных вылетов - три раза в неделю. Впервые о планах уральской ассоциации туризма, которая хочет запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Иран, стало известно в начале августа. Об этом «КП-Екатеринург» рассказывал глава организации Михаил Мальцев.

Ранее авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Екатеринбурга в два китайских города. Теперь перевозчик сможет выполнять полеты в Хайкоу и Санья. Разрешение позволит Red Wings выполнять рейсы два раза в неделю.

Кроме того, Red Wings запустила с 11 июня 2022 года и рейсы из Екатеринбурга в казахстанский город Актау. Рейсы выполняются раз в неделю по субботам, а с июля - еще и по вторникам.