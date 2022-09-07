Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Екатеринбурга в Иран

Лайнеры будут перевозить пассажиров Тегеран и Исфахан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на осуществление полетов из Екатеринбурга в Иран. Лайнеры будут перевозить пассажиров Тегеран и Исфахан. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации

Периодичность разрешенных вылетов - три раза в неделю. Впервые о планах уральской ассоциации туризма, которая хочет запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Иран, стало известно в начале августа. Об этом «КП-Екатеринург» рассказывал глава организации Михаил Мальцев.

Ранее авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Екатеринбурга в два китайских города. Теперь перевозчик сможет выполнять полеты в Хайкоу и Санья. Разрешение позволит Red Wings выполнять рейсы два раза в неделю.

Кроме того, Red Wings запустила с 11 июня 2022 года и рейсы из Екатеринбурга в казахстанский город Актау. Рейсы выполняются раз в неделю по субботам, а с июля - еще и по вторникам.