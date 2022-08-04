Из Екатеринбурга в Иран хотят запустить прямые рейсы

Вопросы расписания полетов, получения разрешения от Росавиации и выбор авиакомпании находится сейчас в разработке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская ассоциация туризма хочет запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Иран. Сейчас идут переговоры. Об этом «КП-Екатери6ург» рассказал глава организации Михаил Мальцев.

- Наши и иранские туроператоры прорабатывают между собой программы. Уже в сентябре будут у нас дополнительные туристские группы, в том числе для профессионалов, мы увидим массовые заезды. Но они будут, по всей видимости, осуществляться через Москву, - рассказал он.

Мальцев отметил, что вопросы расписания полетов, получения разрешения от Росавиации и выбор авиакомпании находится сейчас в разработке. При этом он подчеркнул, что Екатеринбург рассчитывает не только отправлять своих туристов в Иран, но и принимать у себя иностранных гостей. Также Мадьцев заявил, что Иран может стать хабом, откуда будут осуществляться полеты по другим направлениям.

Сейчас полеты из России в Иран выполняют Mahan Air, Nordwind Airlines и «Аэрофлот».