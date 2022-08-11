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Общество11 августа 2022 13:22

Red Wings получила разрешение летать из Екатеринбурга в Китай

Рейсы можно выполнять два раза в неделю
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Теперь перевозчик сможет выполнять полеты в Хайкоу и Санья

Теперь перевозчик сможет выполнять полеты в Хайкоу и Санья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Екатеринбурга в два китайских города. Об этом сообщает Росавиация.

Теперь перевозчик сможет выполнять полеты в Хайкоу и Санья. Разрешение позволит Red Wings выполнять рейсы два раза в неделю.

Ранее стало известно, что авиакомпании Red Wings Росавиация разрешила осуществлять из Екатеринбурга чартерные рейсы в израильский Тель-Авив из Екатеринбурга. Планируется, что лайнеры будут отправляться трижды в неделю.

Кроме того, Red Wings запустила с 11 июня 2022 года и рейсы из Екатеринбурга в казахстанский город Актау. Рейсы выполняются раз в неделю по субботам, а с июля - еще и по вторникам.