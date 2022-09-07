Школьницу, изрезанную в Истоке, готовят к выписке

Парню грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Свердловской области/соцсети

16-летнюю школьницу из поселка Исток, пострадавшую в результате нападения подростка, готовят к выписке. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил отец девочки.

- Может быть, к концу недели выпишут, - пояснил отец школьницы Виталий.

По обвинению в покушении на жизнь девочки был задержан 15-летний подросток из Березовского. Суд арестовал Александра (имя изменено – прим.ред) до 1 ноября. Известно, что подросток пропал в День знаний. А через сутки напал на девочку, вооружившись кухонным ножом.

- Они не были знакомы. На избрании меры пресечения он сказал, что просто хотел убить кого-нибудь. Нанес 11 ножевых в голову. Врачи обнадеживают, сегодня дочка вышла из комы. С его матерью я общался в суде, но это было на эмоциях. Поэтому содержание разглашать не буду, - рассказывал ранее Виталий.

Расследование уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

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