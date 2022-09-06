Стали известны подробности поиска пропавших в лесу пенсионеров

Волонтер вышел на след дедушки и бабушки. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» рассказали подробности пропавших в лесу пенсионеров 69 лет и 71 года. В Режевском городском округе пожилая супружеская пара 5 сентября ушла за ягодами и потерялась. Выбраться самостоятельно у них не получилось, поэтому они позвонили «112».

- Буквально сразу в поисковый отряд обратились и родственники. Руководство отряда среагировало незамедлительно, выехав на место с поисковым псом. Ночью к волонтёрам присоединились сотрудники УРПСО и вели поиски всю ночь до самого утра, - рассказали волонтеры.

Усложняло поиски то, что специалисты не знали, куда могли пойти пенсионеры. Позже родственники пропавших предположили, что пара могла отправиться за ягодами к болоту.

Днем 6 сентября волонтер вышел на след дедушки и бабушки, их состояние было удовлетворительное, но требовалась эвакуация.

- Пробираясь через лесополосу Николай вывел мужчину и женщину на лесную дорогу. Сентябрьские, уже достаточно холодные, ночи, возраст супругов, нервное и физическое истощение наложили на людей свой отпечаток - состояние заметно ухудшилось, люди с трудом передвигались, - сообщили специалисты «Прорыва».

Волонтер принял решение оставить пенсионеров и двигаться к эвакуационной бригаде. Установив с ними связь, он назвал координаты найденное пары.

Пожилых людей оперативно эвакуировали, в госпитализации они не нуждались. Супруги признались, что подобная ситуация случилась с ними впервые, так как они хорошо знали местность.