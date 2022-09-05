В лесу Свердловской области пропали два пожилых человека

Волонтеры срочно выехали на место пропажи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, в лесу Режевского городского округа, пропали два пожилых человека 69 лет и 71 года. Как сообщает поисковой отряд «Провыв», волонтеры срочно выехали на место, где предположительно потерялись пожилые люди. Опасение поисковиков вызывает, что в лесу в тех местах есть болота.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции ОВД Полевского нашли заблудившуюся 4 сентября в лесу семью грибников - 44-летнюю Марину, 42-летнего Дениса и их 11-летнюю дочь. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, обнаружил пропавших сотрудник патрульно-постовой службы сержант Али Мерзоев. Сейчас семья уже находится дома.