Завершены поиски пропавшей в лесу на Урале семьи с ребенком

Найти семью удалось, так как они успели выслать СМС с геолокацией до того, как остались без связи Фото: соцсети

Сотрудники полиции ОВД Полевского нашли заблудившуюся 4 сентября в лесу семью грибников - 44-летнюю Марину, 42-летнего Дениса и их 11-летнюю дочь. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, обнаружил пропавших сотрудник патрульно-постовой службы сержант Али Мерзоев. Сейчас семья уже находится дома.

- Именно он на квардроцикле нашел место, где потерявшиеся ожидали помощи. Полицейский вывез их из леса и доставил до бригады скорой помощи, а та, в свою очередь, привезла людей для квалифицированного осмотра в больницу. Но, к счастью, никому из них госпитализация не потребовалась, так как никаких жалоб они не высказали. Заблудившиеся сумели развести костер, а на связь не выходили, потому что у женщины сел мобильный телефон. Поисковым мероприятиям дан отбой,- отметил полковник Горелых.

Найти семью удалось, так как они успели выслать СМС с геолокацией до того, как остались без связи.

Напомним, ранее мы писали, что сообщение о пропаже семьи в дежурную часть ОВД Полевского поступило в 21:37 от их знакомых, которые знали о том, что супруги с дочерью ушли в лес из сада Рябинушка, но вовремя не вернулись. Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что одному из пропавших требовался инсулин. Их телефоны были недоступны.

На их поиски выезжали около 25 полицейских, МЧС и волонтеров, а также несколько собак, обученных работе по следу.