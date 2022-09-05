На Урале семья с ребенком ушла в лес и не вернулась

Волонтеры и полицейские выехали на поиски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Полевской Свердловской области 4 сентября семья Машаровых ушла в лес и не вернулась. На поиски 44-летней Марины, 42-летнего Дениса и их 11-летней дочки отправились сотрудники полиции и волонтеры «Лиза Алерт». Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил «КП-Екатеринбург» информацию о поисках:

«Сообщение о пропаже любителей тихой охоты в дежурную часть ОВД Полевского поступило в 21:37 от знакомых семьи, которые знали о том, что они ушли в лес, но вовремя не вернулись. За грибами мужчина его супруга и дочь Ульяна отправились из коллективного сада Рябинушка, что в пригороде Полевского. В настоящее время телефоны не вернувшихся грибников недоступны. На их поиски ориентированы порядка 25 представителей территориального ОВД, МЧС и волонтеров, а также несколько собак, обученных работе по следу. Сегодня численность розыскных групп будет увеличена. У сыщиков уголовного розыска утром появились данные о возможном местонахождении пропавших, так как они самостоятельно сумели выйти на связь и указали примерный квадрат, где возможно находятся. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что одному из пропавших требуется инсулин, отсутствие которого может иметь печальные последствия. Об итогах розыска проинформирую общественность дополнительно».

Напомним, в Нижнем Тагиле 3 сентября завершились поиски 82-летнего пенсионера. Мужчина ушел в лес 2 сентября и не вернулся. Уже на следующее утро он вернулся домой на попутке и сообщил, что специально решил остаться на ночь в лесу и переночевать прямо под деревом, так как очень устал.