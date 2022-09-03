На Урале завершились поиски 82-летнего пенсионера, заблудившегося в лесу

Местного жителя искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершились поиски 82-летнего пенсионера. Местный житель ушел в лес 2 сентября и не вернулся.

Но уже на следующее утро пришел домой и сообщил, что специально решил остаться на ночь в лесу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. По его словам, мужчина вышел в сторону поселка Сухоложский, но

- Мужчина, гуляя по лесу, очень устал, поэтому решил остаться на ночевку, прилег прямо под деревом. А утром вышел на дорогу в сторону поселка Сухоложский, мимо которой проезжала машина. Водитель остановился и довез пенсионера до самого дома, - рассказал Валерий Горелых.

Пенсионера искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры поисковых отрядов.