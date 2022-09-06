В лесу Свердловской области нашли пропавших пожилых людей

Волонтеры срочно выехали на место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, в лесу Режевского городского округа, нашли пропавших пожилых людей 69 лет и 71 года. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв» 5 сентября волонтеры срочно выехали на место, где предположительно потерялись пожилые люди. Опасение поисковиков вызывало, что в лесу в тех местах есть болота.

- Найдены, живы! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! – написали волонтеры сегодня, 6 сентября, на своей странице ВКонтакте.

Ранее мы писали, что в поселке Восточный, который находится в Серовском городском округе, ищут пропавшего Наумова Юрия Геннадьевича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 61-летнего мужчины ничего неизвестно с 4 сентября.