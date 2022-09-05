Розыском пропавшего под Серовом мужчины занялась полиция

В день пропажи он был одет в серо-зеленую рубашку. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В поселке Восточный, который находится в Серовском городском округе, ищут пропавшего Наумова Юрия Геннадьевича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 61-летнего мужчины ничего неизвестно с 4 сентября.

В день пропажи он был одет в серо-зеленую рубашку в клетку и синее трико.

Особые приметы:

Рост: 180 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: седой

Цвет глаз: голубой

Розыском пропавшего занимается отдел полиции №19 - Восточный. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8(34385) 6-96-22, 102 (02) или к инфоргу поиска Наталии (Лиса) 8-900-044-02-20.