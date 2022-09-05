Мэрия Екатеринбурга определила подрядчика, который установит стелу «Город трудовой доблести»

Компания завершит подготовительный этап до 25 декабря, а строительные работы – до 10 июня следующего года. Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Мэрия Екатеринбурга определилась с подрядчиком, который займется установкой стелы «Город трудовой доблести». По данным, размещенным на портале госзакупок, победителем аукциона стала компания «Стройтэк», которая специализируется на строительстве школ и спортивных объектов.

Компания завершит подготовительный этап до 25 декабря, а строительные работы – до 10 июня следующего года.

Напомним, на стелу «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге потратят 159 миллионов рублей.

В прошлом году стало известно, что в уральской столице определили место установки стелы. Итоги опроса опубликовала мэрия. По результатам голосования памятник установят на пересечении улиц Никонова и Царской, за него свои голоса отдали 63,4 % респондентов.

Кстати, тендер на обновление подсветки на здании мэрии Екатеринбурга выиграла московская компания. Победителем стало ООО «Стройстандарт сервис».