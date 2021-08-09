В Екатеринбурге стелу «Город трудовой доблести» установят на пересечении улиц Никонова и Царской

Фото: официальный портал Екатеринбурга

В Екатеринбурге определили место установки стелы «Город трудовой доблести». Итоги опроса опубликовала мэрия. По результатам голосования памятник установят на пересечении улиц Никонова и Царской, за него свои голоса отдали 63,4 % респондентов. Жителям уральской столицы предлагалось проголосовать за одну из четырех площадок.

- Второе место занял «островок» на улице Репина у стадиона «Екатеринбург Арена», набрав 20,7 % голосов. За территорию на пересечении улиц Татищева и Пирогова проголосовало 8,9 % граждан от общего количества. Замыкает список сквер у Храма-на-Крови — 7 %, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что присвоить Екатеринбургу звание «Город трудовой доблести» решил президент России Владимир Путин летом 2020 года. Это звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне своей работой на промышленных предприятиях.