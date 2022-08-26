Стела «Город трудовой доблести» обойдется Екатеринбургу в 159 миллионов рублей

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

На стелу «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге потратят 159 миллионов рублей. В администрации объявили конкурс на поиск подрядчика, аукцион должен состояться 5 сентября, указывается на сайте «Госзакупок».

«Объект закупки: Подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Стела «Город трудовой доблести» в городе Екатеринбурге», - уточняется на портале.

Подготовительные работы в администрации планируют завершить до 25 декабря. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что стела будет торжественно открыта в июне следующего года, в присутствии делегаций городов, также носящих этот титул.

Ранее предполагалось, что стела откроется 9 мая следующего года. Такими планами поделился вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Объект установят на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос». Место выбрано путем голосования среди жителей в прошлом году на портале Екатеринбурга.