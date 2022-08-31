В Екатеринбурге строят школу на деньги бизнеса

Екатерина Сибирцева рассказала о первой школе, которую построят на частные деньги Фото: Людмила ВАРАКИНА

В Екатеринбурге появится школа, которую строят на принципах государственно-частного партнерства. Речь идет о школе №41, которую пару лет назад снесли на ВИЗе, а теперь строят новое здание на том же месте. Об этом на радио «Комсомольская правда» [91.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- Сейчас площадка зачищена и концессионное соглашение подписано министерством образования. Я думаю, там в ближайшее время начнутся работы. До нового года будет проведен нулевой цикл работы, далее школ будет строиться. «Атомстройкомплекс» выступает партнером этого проекта. Это первый для нас опыт работы с концессионными форматами, с концессионными финансовыми моделями. Будем смотреть, как это получается, как строить за кредитные деньги, как работать с частным партнером, потому что до сих пор все наши объекты были с финансированием из различных уровней, но все-таки бюджета, - говорит Екатерина Сибирцева.

Также Екатерина Сибирцева объяснила, почему ученики младших классов учатся в две смены почти во всех школах.

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