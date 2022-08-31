В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему начальная школа учится в две смены

Почему не получается перейти к обучению в одну смену, рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева Фото: Людмила ВАРАКИНА

В большинстве школ Екатеринбурга ученики младших классов учатся в две смены. Почему не получается перейти к обучению в одну смену, на радио «Комсомольская правда» [91.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- У нас 180 с лишним тысяч детей находится в образовательных организациях. Из них половина дети начальной школы. Это связано с тем, что вот такая у нас демография сейчас. Семь лет назад действительно рождалось много детишек, поэтому они сегодня все идут в школы. Это определяет то, что дети начальной школы сегодня в одну смену разместиться не могут никак, потому что для них кабинетов столько не предусмотрено. А кабинеты для начальной школы должны быть специализированные. Дети «началки» не могут учиться в тех же кабинетах, за теми же партами, что 11 классы, например, - рассказывает Екатерина Сибирцева.

Поп ее словам, это и стало причиной обучения младших классов в две смены, включая новую школу в Академическом районе, где набрали 14 первых классов.

- Это очень большие цифры, таких не было последние лет 20 точно. Поэтому период такой у нас сегодня. И вторая смена она у нас служит буфером для того, чтобы иметь возможность не строить новые здания школы. Я уже сказала, сколько стоит новое здание и ученическое место. Мы понимаем, что демография не всегда будет такой. Мы уже видим, что сегодня рождаемость падает. Понятно, что через 10 лет мы будем иметь снижение существенное. При этом, если мы настроим сейчас с вами огромное количество школьных зданий по два миллиарда каждое. А его каждое надо содержать, его нужно обслуживать, нужно обогревать и прочее, платить налоги. Понятно, что эта экономика не будет эффективна. Мы уже это в 90е годы проходили с детскими садами. Очень не хотелось бы, чтобы это повторилось, - заключает Екатерина Сибирцева.

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