В мэрии Екатеринбурга объяснили, как будут учиться дети беженцев

Екатерина Сибирцева перед началом учебного года пришла на радио "Комсомольская правда" Фото: Людмила ВАРАКИНА

О том, как будут учиться в школах Екатеринбурга дети беженцев в новом учебном году, на радио «Комсомольская правда» [91.2fm] рассказала заместитель главы города Екатерина Сибирцева.

По ее словам, в Екатеринбург прибывали две группы беженцев – организованные и неорганизованные. Всех приехавших детей устроили в городские школы.

- У нас есть школы в Орджоникидзевском районе, которые их принимают в большем количестве. Есть школы в Академическом районе и не только потому, что люди по-разному живут, кто-то у родственников, кто-то снимает жилье, кто-то живет организованно в пункте временного пребывания, поэтому всех этих детей мы ведем, все они получат и уже получили места в школах и детских садах. Тут естественно школы и садики буквально с 1 сентября, - рассказывает Екатерина Сибирцева.

По ее словам, все прибывшие дети говорят на русском языке, а вот их уровень школьных знаний определят в процессе обучения.