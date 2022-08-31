В больнице рассказали о мужчине, который скончался после укуса змеи

Мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29 августа от укуса змеи скончался мужчина. Предположительно, жителя уральской столицы укусила гадюка. Сначала он был доставлен в травмпункт больницы № 24. Там его состояние ухудшилось, после чего врачи подключили пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина находился в состоянии клинической смерти.

- Мужчину из травматологического пункта больницы № 24 доставили на машине скорой помощи уже на ИВЛ. Ему уже проводили реанимационные мероприятия. Его подняли в реанимацию, провели реанимационные мероприятия, которые эффекта не дали. Предварительный диагноз – отравление змеиным ядом, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе больницы № 20.

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