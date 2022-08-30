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Общество30 августа 2022 13:00

В Екатеринбурге местный житель умер от укуса ядовитой змеи

Предположительно, мужчина разбирал строительный мусор, когда на него напала гадюка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Предположительно, мужчина разбирал строительный мусор, когда на него напала гадюка

Предположительно, мужчина разбирал строительный мусор, когда на него напала гадюка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель умер от укуса ядовитой змеи. Предположительно, мужчина разбирал строительный мусор, когда на него напала гадюка. Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт ЦГБ № 24.

По данным портала E1.ru, мужчине стало хуже, он впал в кому, поэтому его госпитализировали в больницу № 20.

Главный врач ЦГБ № 20 Семен Хмельникер рассказал, что врачи сделали все возможное для спасения пострадавшего. Мужчину привезли на скорой помощи в 21:25 с диагнозом отравление змеиным ядом. Пациент находился в состоянии клинической смерти.

Напомним, в июле в Свердловской области зарегистрировали первый в 2022 году случай смерти от укуса клеща, пострадавший скончался от энцефалита. Известно, что заболевший был не привит, а также поздно обратился за медицинской помощью, кроме того, он имел тяжелую сопутствующую патологию.