Предположительно, мужчина разбирал строительный мусор, когда на него напала гадюка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель умер от укуса ядовитой змеи. Предположительно, мужчина разбирал строительный мусор, когда на него напала гадюка. Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт ЦГБ № 24.

По данным портала E1.ru, мужчине стало хуже, он впал в кому, поэтому его госпитализировали в больницу № 20.

Главный врач ЦГБ № 20 Семен Хмельникер рассказал, что врачи сделали все возможное для спасения пострадавшего. Мужчину привезли на скорой помощи в 21:25 с диагнозом отравление змеиным ядом. Пациент находился в состоянии клинической смерти.

Напомним, в июле в Свердловской области зарегистрировали первый в 2022 году случай смерти от укуса клеща, пострадавший скончался от энцефалита. Известно, что заболевший был не привит, а также поздно обратился за медицинской помощью, кроме того, он имел тяжелую сопутствующую патологию.