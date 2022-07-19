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Происшествия19 июля 2022 16:08

В Свердловской области зарегистрировали случай смерти от укуса клеща

Известно, что заболевший был не привит, а также поздно обратился за медицинской помощью
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Случаи нападения клещей зарегистрированы в 66 муниципалитетах

Случаи нападения клещей зарегистрированы в 66 муниципалитетах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрировали первый в 2022 году случай смерти от укуса клеща, пострадавший скончался от энцефалита. Известно, что заболевший был не привит, а также поздно обратился за медицинской помощью, кроме того, он имел тяжелую сопутствующую патологию.

- По состоянию на 18 июля на территории региона зарегистрировано 45. 6 тысячи пострадавших от клещей, что в 1,37 раза выше аналогичного периода 2021 года и в 1,5 раза выше среднего многолетнего уровня. Среди детей зарегистрировано 7.9 тысячи случаев, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Случаи нападения клещей зарегистрированы в 66 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших в следующих субъектах: Слободо-Туринский, Байкаловский, Пышминский, Дегтярск, Верхняя Тура, Талицкий, Верхний Тагил, Тугулымский, Ирбитское, Каменск-Уральский.