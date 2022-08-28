В аэропорту «Кольцово» прокомментировали экстренную посадку самолета, летевшего из Москвы в Иркутск

После оказания первой медицинской помощи пассажир был госпитализирован в одну из городских больниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту «Кольцово» прокомментировали экстренную посадку самолета, который следовал из Москвы в Иркутск. Как выяснилось, причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров в салоне.

- Рейс SU1442 Москва - Иркутск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. После оказания первой медицинской помощи пассажир был госпитализирован в одну из городских больниц. Самолет продолжил свой путь в пункт назначения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе воздушной авиагавани.

При этом очевидцы обратили внимание на самолет, который кружит над уральской столицей.

- Я был удивлен, когда он над домом пролетел, - поделился один из читателей.

Ранее стало известно, что в самолете Boeing 767 авиакомпании Azur Air, который следовал из Екатеринбурга в Анталью, произошло задымление во время посадки, тем не менее приземление произошло успешно, и в турецком аэропорту аварийная ситуация не объявлялась.