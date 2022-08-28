В аэропорту «Кольцово» самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

При этом очевидцы обратили внимание на самолет, который кружит над уральской столицей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 28 августа в аэропорту «Кольцово» совершил вынужденную посадку самолет компании «Аэрофлот». Лайнер должен был приземлиться в Иркутске, однако одному из пассажиров в салоне стало плохо.

- Борт приземлился в воздушной гавани Екатеринбурга из-за того, что один из пассажиров резко почувствовал ухудшение самочувствия, - рассказали порталу E1.ru читатели.

При этом очевидцы обратили внимание на самолет, который кружит над уральской столицей.

- Я был удивлен, когда он над домом пролетел, - поделился один из читателей.

Ранее стало известно, что в самолете Boeing 767 авиакомпании Azur Air, который следовал из Екатеринбурга в Анталью, произошло задымление во время посадки, тем не менее приземление произошло успешно, и в турецком аэропорту аварийная ситуация не объявлялась.