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Происшествия28 августа 2022 7:14

В аэропорту «Кольцово» самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Лайнер летел из Москвы в Иркутск
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом очевидцы обратили внимание на самолет, который кружит над уральской столицей

При этом очевидцы обратили внимание на самолет, который кружит над уральской столицей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 28 августа в аэропорту «Кольцово» совершил вынужденную посадку самолет компании «Аэрофлот». Лайнер должен был приземлиться в Иркутске, однако одному из пассажиров в салоне стало плохо.

- Борт приземлился в воздушной гавани Екатеринбурга из-за того, что один из пассажиров резко почувствовал ухудшение самочувствия, - рассказали порталу E1.ru читатели.

При этом очевидцы обратили внимание на самолет, который кружит над уральской столицей.

- Я был удивлен, когда он над домом пролетел, - поделился один из читателей.

Ранее стало известно, что в самолете Boeing 767 авиакомпании Azur Air, который следовал из Екатеринбурга в Анталью, произошло задымление во время посадки, тем не менее приземление произошло успешно, и в турецком аэропорту аварийная ситуация не объявлялась.