В самолете, следовавшем из Екатеринбурга в Анталью, произошло задымление в салоне

Инцидент произошел 18 августа, борт вылетел в 23:30 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самолете Boeing 767 авиакомпании Azur Air, который следовал из Екатеринбурга в Анталью, произошло задымление во время посадки, тем не менее приземление произошло успешно, и в турецком аэропорту аварийная ситуация не объявлялась.

- Инцидент произошел 18 августа, борт вылетел в 23:30 по местному времени. По докладу КВС, во время снижения произошло задымление пассажирской кабины воздушного судна. Известно, что лайнер отстранен от выполнения производственного плана, - рассказали в Telegram-канале Aviaincident.

В уральском аэропорту «КП-Екатеринбург» подтвердили факт инцидента, а за подробностями посоветовали обратиться в компанию Azur Air. На момент публикации материала связаться с авиакомпанией не удалось.

Ранее стало известно, что самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, два часа кружит в районе Ладожского озера, выжигая топливо. Это следует из данных на сайте «Флайтрадар». В аэропорту Пулково «КП-Екатеринбург» рассказали, что борт должен вернуться в воздушную гавань.

Рейс выполнял авиакомпания «Россия» на самолете Sukhoi Superjet 100. Борт вылетел из Петербурга в 11:50. Повторное отправление запланировали на 14:50.