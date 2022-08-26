Глава «Лиги безопасного интернета» раскритиковала решение суда по Ройзману

Напомним, политика освободили из зала суда и наложили запрет определенных действий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина осталась недовольна избранной мерой пресечения экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, напомним, политика освободили из зала суда и наложили запрет определенных действий: ему нельзя пользоваться интернетом, посещать публичные места.

- Все же я иной раз не понимаю логику нашей судебной системы. Когда речь идет об изъятии ребенка из семьи - это всегда пожалуйста. А когда о привлечении к ответственности паразита, который ненавидит Россию и бесконечно несёт чушь, распространяет фейки и занимается провокациями, то возникают вдруг милосердие и права человека, - написала Екатерина Мигулина в своем Telegram-канале.

Ранее известный телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга по поводу меры пресечения для Евгения Ройзмана.

Сначала Владимир Соловьев прошелся по тем, кто поддерживает Евгения Ройзмана, назвав имена Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Бориса Акунина, которые критикуют действия власти, а теперь заступают за Ройзмана.