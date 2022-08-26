Дедушку искали волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском завершили поиски 87-летнего дедушки пропавшего 25 августа. Анатолия Казанцева, нуждающегося в медпомощи, искали полицейские и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, между Новой Лялей и поселком Лобва пропала 60-летняя Нина Кучумова. Как сообщает поисковой отряд «Феникс», о местонахождении женщины ничего неизвестно с 22 августа. У пропавшей на груди шрам от удара током и много родинок на шее. Свердловчанка нуждается в медицинской помощи.