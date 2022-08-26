Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 3:13

В Березовском завершили поиски 87-летнего дедушки

Анатолий Казанцев пропал 25 августа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Дедушку искали волонтеры и полицейские

Дедушку искали волонтеры и полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском завершили поиски 87-летнего дедушки пропавшего 25 августа. Анатолия Казанцева, нуждающегося в медпомощи, искали полицейские и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, между Новой Лялей и поселком Лобва пропала 60-летняя Нина Кучумова. Как сообщает поисковой отряд «Феникс», о местонахождении женщины ничего неизвестно с 22 августа. У пропавшей на груди шрам от удара током и много родинок на шее. Свердловчанка нуждается в медицинской помощи.