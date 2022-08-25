В Свердловской области несколько дней ищут женщину со шрамом на груди

У женщины на груди шрам от удара током. Фото: поисковой отряд "Феникс"

Между Новой Лялей и поселком Лобва пропала Кучумова Нина Павловна. Как сообщает поисковой отряд «Феникс», о местонахождении женщины ничего неизвестно с 22 августа.

В день пропажи она была одета в серое платье в горошек и с черной вставкой на левом плече, бежевые балетки.

Особые приметы:

Рост: 160 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: темно-каштановый с проседью

Цвет глаз: зеленый

У женщины на груди шрам от удара током и много родинок на шее. Свердловчанка нуждается в медицинской помощи.

Всем, кому-либо известно о местонахождении Кучумовой Нины Павловны, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.

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