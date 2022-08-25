В Березовском полиция разыскивает 87-летнего дедушку

В день пропажи он был одет в серую бейсболку. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Березовском ищут пропавшего Казанцева Анатолия Степановича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 87-летнего пенсионера ничего неизвестно с 25 августа.

В день пропажи он был одет в серую бейсболку, шлепанцы, голубые штаны и синюю футболку с надписью «Сократ».

Особые приметы:

Рост: 160-162 сантиметра

Телосложение: среднее

Цвет волос: седой

Цвет глаз: серый

Дедушка нуждается в медицинской помощи.

Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00 или инфоргу поиска Наталии (Лиса) 8-900-044-02-20.