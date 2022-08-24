Адвокат Евгения Ройзмана прокомментировал обыски

- Следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона, - прокомментировал ситуацию адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24 августа 2022 был задержан Евгений Ройзман.

Бывшему мэру Екатеринбурга предъявили обвинения по ч. 1 ст. 208.3 УК РФ «(«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»). По данной статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

У Евгения Ройзмана проходят обыски.

Силовики провели обыски в квартире и гараже Евгения Ройзмана. Также люди в погонах нагрянули в «Фонд Евгения Ройзмана» и в Музее «Невьянской иконы»

- В гараже ничего не было. Никаких ценностей. Никаких денежных средств. Никакого имущества - этого ничего не было обнаружено. Следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона. Самого Ройзмана сейчас повезут в Главное управление МВД по Свердловской области, - прокомментировал ситуацию адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

Позже возле здания ГУ МВД по Свердловской области Владислав Идамжапов пояснил, что допроса сегодня не будет. После всех следственных действий Евгения Ройзмана либо отпустят домой, либо отправят в изолятор временного содержания.

По данной статье Евгению Ройзману грозит до трех лет лишения свободы.

Задержание Евгения Ройзмана уже прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также бывший соратник политика Андрей Кабанов.