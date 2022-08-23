Мужчина внезапно вышел на проезжую часть Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель троллейбуса, обвиняемая в смерти пешехода, избежала наказания. Как выяснилось, 47-летняя женщина, находившаяся за рулем троллейбуса, не нарушала ПДД. Уголовное дело возбуждать не стали.

- В действиях водителя троллейбуса отсутствовали нарушения ПДД, которые бы состояли в причинно-следственной связи с аварией и ее последствиями, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ДТП произошло, 5 июня на улице Карла Либкнехта рядом с Архитектурной академией. Водитель троллейбуса №9, двигаясь со стороны улицы Шевченко в сторону проспекта Ленина, наехала на пешехода, внезапно начавшего переходить проезжую часть на красный. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.