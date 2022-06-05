В центре Екатеринбурга троллейбус насмерть сбил мужчину

Мужчина переходил дорогу, когда на него наехал троллейбус. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся в воскресенье, 5 июня, в Екатеринбурге. В первой половине дня на улице Карла Либкнехта рядом с Архитектурной академией троллейбус наехал на мужчину.

Авария произошла в одиннадцатом часу утра. Водитель троллейбуса №9, двигаясь со стороны улицы Шевченко в сторону проспекта Ленина, проехал перекресток, который начал переходить пешеход.

Авария произошла в одиннадцатом часу утра. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- В результате ДТП неустановленный пешеход от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Личность пешехода устанавливается, - прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Троллейбусом управляла 47 - летняя женщина, имеющая стаж вождения транспортными средствами 20 лет. К административной ответственности не привлекалась. По данным медицинского освидетельствования водитель троллейбуса был трезв. На месте происшествия после случившегося работала следственно-оперативная группа полиции, а также присутствовали руководители городской Госавтоинспекции.

Личность погибшего устанавливается. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Сотрудниками ГИБДД на месте были произведены замеры и составлены процессуальные документы, - добавили в ГИБДД, - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.