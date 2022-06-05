Появилось видео, как в центре Екатеринбурга троллейбус сбил пешехода

Личность погибшего мужчины устанавливается сотрудниками полиции. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В воскресенье, 5 июня, на улице Карла Либкнехта у дома №33 в Екатеринбурге произошла авария. Троллейбус №9 сбил мужчину, переходившего дорогу. Запись происшествия, снятая на видеорегистратор общественного транспорта позже днем была опубликована сотрудниками ГИБДД.

- Предварительно на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель троллейбуса 682Г маршрута № 9, двигаясь со стороны улицы Шевченко в сторону улицы Ленина, проехав перекресток допустила наезд на пешехода, который начал переходить проезжую часть, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пешеход скончался от травм на месте происшествия еще до прибытия скорой. Его личность устанавливается. Медицинское освидетельствование показало, что водитель троллейбуса была трезвой.