В Екатеринбурге нашли тело пропавшего 58-летнего мужчины

О его местонахождении ничего не было известно со второго августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего Маркова Алексея Петровича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о его местонахождении ничего не было известно со второго августа.

Сегодня, 12 августа днем, поиски завершились, а на ориентировке появилась надпись «найден, погиб».

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ищут пропавшего Михайдарова Рамиса Хатыповича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 39-летнего мужчины ничего неизвестно с 26 июля 2022 года. В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны, в серую футболку с волком, черные сандалии и серые носки.