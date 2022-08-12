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Общество12 августа 2022 17:41

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего 58-летнего мужчины

О его местонахождении ничего не было известно со второго августа
Анастасия БАШКИРЦЕВА
О его местонахождении ничего не было известно со второго августа.

О его местонахождении ничего не было известно со второго августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего Маркова Алексея Петровича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о его местонахождении ничего не было известно со второго августа.

Сегодня, 12 августа днем, поиски завершились, а на ориентировке появилась надпись «найден, погиб».

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ищут пропавшего Михайдарова Рамиса Хатыповича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 39-летнего мужчины ничего неизвестно с 26 июля 2022 года. В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны, в серую футболку с волком, черные сандалии и серые носки.