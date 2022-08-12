В Екатеринбурге ищут пропавшего 39-летнего мужчину со шрамом на плече

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге ищут пропавшего Михайдарова Рамиса Хатыповича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 39-летнего мужчины ничего неизвестно с 26 июля 2022 года.

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны, в серую футболку с волком, черные сандалии и серые носки.

Особые приметы:

Рост: 165 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: темный

Цвет глаз: карий

У мужчины на плаче правой руки есть шрам.

Поиском пропавшего занимается Межмуниципальный отдел МВД "Красноуфимский" 7(34394)7-63-22 или 102. Всем, кому что-либо известно о место нахождении пропавшего, огромная просьба звонить по телефону 89521303370 Надежда «Нафаня».