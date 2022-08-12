Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 15:54

В Екатеринбурге ищут пропавшего 39-летнего мужчину со шрамом на плече

О его местонахождении ничего неизвестно с 26 июля
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге ищут пропавшего Михайдарова Рамиса Хатыповича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 39-летнего мужчины ничего неизвестно с 26 июля 2022 года.

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны, в серую футболку с волком, черные сандалии и серые носки.

Особые приметы:

Рост: 165 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: темный

Цвет глаз: карий

У мужчины на плаче правой руки есть шрам.

Поиском пропавшего занимается Межмуниципальный отдел МВД "Красноуфимский" 7(34394)7-63-22 или 102. Всем, кому что-либо известно о место нахождении пропавшего, огромная просьба звонить по телефону 89521303370 Надежда «Нафаня».