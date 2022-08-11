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Общество11 августа 2022 17:35

В Екатеринбурге пропал 58-летний мужчина

О его местонахождении ничего неизвестно со 2 августа
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В день пропажи он был одет в синюю футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В день пропажи он был одет в синюю футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге несколько дней ищут пропавшего Маркова Алексея Петровича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 58-летнего мужчины ничего неизвестно со 2 августа 2022 года.

В день пропажи он был одет в синюю футболку, черные кроссовки, темно-синие джинсы и голубой джемпер.

Особые приметы:

Телосложение: нормальное

Цвет волос: светло-русый

Цвет глаз: серо-голубой

Рост: 175 сантиметров

Всем, кому-либо известно о местонахождении Маркова Алексея Петровича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83.