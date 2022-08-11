В Екатеринбурге прошел долгожданный дождь

Синоптики обещали кратковременные дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 11 августа прошел долгожданный дождь. Правда совсем небольшой и кратковременный, но горожане все равно успели порадоваться, устав от жары. Ранее спасатели объявляли штормовое предупреждение, так как синоптики обещали, что на регион обрушатся ливни с градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.

- Находясь в здании при дожде и ветре, закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, - говорится в сообщении ГУ МЧС Свердловской области.

Напомним, спасатели продлили штормовое предупреждение на 12 августа. В регионе ожидаются грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Ранее синоптики Уральского гидрометцентра обещали, что в середине недели в нашем регионе вероятны кратковременные дожди, усиление и смена направления ветра. По их данным в ближайшее время постепенно установится обычная для этого периода погода. С 12 по 14 августа в ночное время столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, в дневное от +20 до +25 градусов.