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Звезды10 августа 2022 8:43

На Дне города в Екатеринбурге выступит Клава Кока

Она выйдет на сцену в Академическом районе
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Выступление запланировано на 21:00

Выступление запланировано на 21:00

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дне города в Екатеринбурге выступит певица Клава Кока. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

Артистка выйдет на сцену, которая будет расположена в Академическом районе в Преображенском парке. Выступление Клавы Коки запланировано на 21:00.

Ранее стало известно, что на Дне города в Екатеринбурге 20 августа выступят Filatov & Karas - музыкальный коллектив, известный своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами. Также город будут поздравлять Александр Маршал и Александр Новиков. А 13 августа на Дне строителя в парке имени Маяковского даст концерт бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина.