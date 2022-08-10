Артистка будет петь целый час Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина приедет в Екатеринбург, чтобы дать бесплатный концерт. Она выступит 13 августа на Дне строителя. Об этом сообщает Гильдия строителей Урала.

Мероприятия, приуроченные к празднику, будут проходить на территории парка имени Маяковского. Серябкина выступит на главной сцене на Центральной площади. Выход певицы на сцену запланирован на 20:20. Она будет петь целый час. Затем, в 21:20 запустят салют.

Вход в парк Маяковского на мероприятия Дня строителя будет свободным. Там развернутся больше 30 развлекательных площадок. Для гостей проведут 12 мастер-классов по строительным специальностям.

Также пройдет выставка строительной техники, шоу танцующих экскаваторов и мотошоу. Кроме того, 13 августа на главной сцене подведут итоги конкурса «Миссис стройкомплекс».

Ранее Ольга Серябкина приезжала в Екатеринбург с бесплатным концертом 24 июня. Она выступала на фестивале «Ночь музыки» на площадке в ТРЦ «Гринвич».